لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم، فيما اختطف نحو عشرات آخرين خلال اعتداء شنه متمردو القوى الديمقراطية المتحالفة في مدينة "بني" شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقال متحدث باسم الجيش ماك هازوكاي مونجبا، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن المتمردين نفذوا الاعتداء خلال وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أن الجيش قاتلهم وتخلص منهم.

وأوضح مونجبا، أن المتمردين يحاولون خطف ساكني المنطقة لمنعهم من التعاون مع الجيش من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي قد ساعدت في تنفيذ هجوم عسكري جديد.

وفي سياق متصل، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تلك الهجمات التي تواصل عرقلة الجهود الرامية إلى احتواء وباء إيبولا المتفشي في المنطقة، كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سكان المنطقة، الغاضبين من جراء أعمال العنف المستمرة، قد اعتدوا على شاحنات تابعة لبعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما قاموا بسد سدوا الطرق.