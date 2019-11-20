تعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن أسباب تأخر إصلاح العطل، بنجع النجار، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، التي أرجعت التأخير إلى أن الماسورة على عمق حوالي 8 أمتار من سطح الأرض، كما أن قطر الماسورة 800 مم GRP تمر بالقرب من المنازل، ما يجعل القائمين على الإصلاح يعملون بحذر، حتى لا تحدث أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح.

وتابع البيان، أن عملية الإصلاح بإشراف ومتابعة شخصية من المهندس، جمال الحسينى المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وخالد عويس، رئيس مجلس مدينة أبوتشت.

الجدير بالذكر، أن الخط تنفيذ شركة المقاولين العرب، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه جرى استلام الخط لشركة مياه الشرب بقنا ابتدائي فقط، وستراعي تلك الملاحظات قبل الاستلام النهائي.

لذا وجب التنويه والاعتذار لأهالينا بالقرى المتضررة جراء الكسر، كما أن الشركة بتشغيل مصادر المياه البديلة ضمن خطة إدارة الأزمة.