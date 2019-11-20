هنأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، فريق نادي قنا الرياضي، ومجلس إدارته، على الفوز في المباراة التي جمعته مع فريق نادي القوصية، بهدف دون مقابل؛ ليصعد بذلك إلى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، مشيدا بالأداء المتميز، والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين، طوال المباراة .

كان محافظ قنا شهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي ونادي القوصية من محافظة أسيوط، والتي أقيمت على ستاد نادي قنا الرياضي بمدينة قنا، وذلك في إطار مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس مصر، بحضور عدد من قيادات المنظومة الرياضية بالمحافظة.