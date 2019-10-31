مباريات كأس إنجلترا تسيطر على تريندات جوجل في مصر

تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة، تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتلت مباريات كأس إنجلترا قائمة "تريندات جوجل" وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العملاق خلال الساعات الماضية.

وقدمت بوابة الوطن الرياضية تغطية كاملة لمباريات كأس إنجلترا كما يلي:

بث مباشر ليفربول وأرسنال

خطف فريق ليفربول تأهلا صعبًا بركلات الترجيح على حساب نظيره أرسنال، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 5-5 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

فيديو.. شاهد أهداف ليفربول وآرسنال وتأهل الريدز لربع نهائي كأس الرابطة

نجح ديفوك أوريجي في إدراك هدف التعادل القاتل لليفربول أمام أرسنال في الدقيقة الخامسة من الموقت الضائع بدور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، لتصبح النتيجة 5-5 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

أوريجي يخطف التعادل لليفربول بخلفية مزدوجة أمام أرسنال.. لجوء الفريقين لركلات الترجيح

مان يونايتد

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك عقب انتصاره على تشيلسي بنتيجة 2-1، بدور الـ16 من البطولة.

بالفيديو.. مانشستر يونايتد يعبر تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الرابطة بثنائية راشفورد

نجح فريق تشيلسي في إحراز هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

باتشواي يتعادل لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد

نجح فريق مانشستر يونايتد في إحراز ثاني أهدافه في شباك تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة.

عاجل.. راشفورد يحرز ثاني أهداف مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

كأس إنجلترا

نجح فريق أستون فيلا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك عقب انتصاره على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، بدور الـ16 من البطولة الإنجليزية، والتي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك".

بالفيديو.. المحمدي يسجل في ثنائية أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بمشاركة تريزيجيه