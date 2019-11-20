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رفض جزائري للمواقف الداعية لاعتبار مستوطنات إسرائيل غير مخالفة للقانون

رفض جزائري للمواقف الداعية لاعتبار مستوطنات إسرائيل غير مخالفة للقانون

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