قالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي، اليوم، إن بيونج يانج ستطرح القضية النووية في محادثاتها مع الولايات المتحدة فقط عند تخلي واشنطن عن سياستها العدائية، وذلك خلال زيارة لها إلى موسكو أجرت خلالها عدة اجتماعات دبلوماسية بارزة على رأسها لقائها بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأضافت تشوي خلال محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية الروسي اندري دينيسيوف في موسكو، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "أعتقد أنه إذا اقترحت الولايات المتحدة إجراء محادثات في المستقبل، يمكننا طرح القضية النووية في حال تخليها عن سياستها المعادية وإبلاغنا بقرارها الاستراتيجي"، دون توضيح أي تدابير محددة تتوقعها من واشنطن.

وأشارت تشوي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أنها ناقشت مع الجانب الروسي رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى جديد، مضيفة أنها لم تتحدث مع لافروف عن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وفي سياق آخر، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز التعاون بين بيونج يانج وموسكو، وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ناقش الطرفان القضايا الرئيسية في تطوير العلاقات الثنائية في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، كما تبادلوا تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا".

من جانبها، أجرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون-هي، اليوم، محادثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن المحادثات تأتي في اليوم الثاني من زيارتها التي يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز التعاون الثنائي بين كوريا الشمالية وروسيا وسط تأزم المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن.

وكانت "تشوي"، التي تعتبر على رأس الخبراء الاستراتيجيين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قد وصلت إلى موسكو، أمس الثلاثاء، مع المسؤول عن الشؤون الروسية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، ليم تشون-إيل، لإجراء حوار استراتيجي افتتاحي بين كوريا الشمالية وروسيا.

ويبدو أن زيارة الدبلوماسية الكورية الشمالية إلى روسيا تهدف إلى تقوية مواقف كوريا الشمالية الدبلوماسية قبل المفاوضات النووية الجديدة مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز تعاون دبلوماسي مع روسيا، وفقا لـ"يونهاب"، وصرح نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف للصحفيين بأن "تشوي" زارت روسيا لحضور الحوار الاستراتيجى استجابة للدعوة التي وجهها النائب الأول لوزير الخارجية الروسى فلاديمير تيتوف.

وتأتي جولة تشوي في الوقت الذي تصعد فيه بيونج يانج من مطالبتها لواشنطن بالتخلي عن سياستها العدائية ضد النظام والتوصل إلى اقتراح مقبول قبل استئناف محادثات نزع السلاح النووي، ولم تحرز محادثات نزع السلاح النووي تقدماً منذ انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بسبب وجود خلافات بين البلدين بشأن كيفية تعويض بيونج يانج عن خطواتها في نزع السلاح النووي، وعقد الجانبان محادثات على مستوى العمل الشهر الماضي، لكنها لم تحرز أي تقدم.