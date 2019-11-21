قال جون طالب جنوب أفريقي الذي تعرض للتنمر من ثلاثة أشخاص أثناء ذهابه للمدرسة، إن الواقعة حدثت معه عندما كان ذاهبا إلى المدرسة صباحًا من قبل ثلاثة أشخاص، بينهما شخص كان يكتفي بالتصوير والضحك فقط.

وأضاف "جون"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان: "العيال دول كانوا عاوزين يجروا الشنطة وياخدوا الكتب ويقطعوها، بس راجل كبير حجزني منهم، وقالي أمشي قدامي، لحد ما بعدت عنهم وهو الراجل مشكور راح شغله".

وتابع: "مش أول مرة اتعرض لمواقف زي دي، أحيانًا فيه ناس بتقعد تقول شتائم، بس جنوب السودان ومصر حاجة واحده ، والراجل اللي خلصني منهم عمل خير، أنا هروح منتدى شباب العالم، وده أول مرة أروح المنتدى، وبرغم اللي هم عملوه أنا مسامحهم.. بس ياريت اللي حصل معايا ميحصلش مع حد تاني".