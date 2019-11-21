تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم من فك لغز اختفاء "آية. م" طالبة الثانوي الأزهري المختفية، منذ أول أمس الثلاثاء، حيث تم العثور عليها عند أحد أقاربها بمدينة القاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6718 قسم ثان الغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد عاطف عبد الحميد مأمور قسم شرطة ثان الغردقة يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم العثور على مكان الطالبة "آية. م" المختفية عند أحد أقاربها بالقاهرة.

تعود الواقعة عندما تقدم ( م. ع) ولي أمر الطالبة، ببلاغ يفيد باختفاء ابنته والتى تبلغ من العمر سبعة عشر عاما في الصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات الغردقة، وذلك منذ خروجها مساء أمس الثلاثاء لحضور أحد الدروس الخصوصية بمنطقة ذهبية بالغردقة.

وشكَّلت مديرية أمن البحر الأحمر فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم، تحت إشراف العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، لكشف غموض اختفاء الطالبة والتي تدعي "آية. م" والتي تغيبت منذ أمس الثلاثاء.

وقالت إحدى زميلات الطالبة المختفية بمعهد فتيات الأزهري بالغردقة إن (آية. ع) لم تحضر إلى المعهد اليوم وأكدت إدارة المعهد أنها تم تسجيلها في كشوف الغياب ولم يعلموا عن اختفائها سوى من صفحات التواصل الاجتماعي.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من فك لغز اختفاء الطالبة والتوصل إلى مكان اختفائها عند أحد أقاربها في مدينة القاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6718 قسم ثان الغردقة.