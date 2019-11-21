فيديو.. متحدث الرئاسة يبرز محطات الرئيس السيسي في ألمانيا

عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، على "فيس بوك" فيديو يبرز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة برلين.

وبدأ الفيديو بمغادرة الرئيس السيسي البلاد متوجها إلى برلين لحضور قمة العشرين، الاثنين، حيث استقبله عدد من المسؤولين الألمان.

واستقبل السيسي بمقر إقامته نائب رئيس شركة مرسيدس بينز لصناعة السيارات، ووفد الاتحاد الفدرالي للصناعات الأمنية والدفاعية، كما شارك في أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا بالمقر المشترك لاتحاد الصناعات الألماني بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة الدول الإفريقية.

وتوجه لمقر المستشارية الألمانية، وشارك في أعمال الجلسة الرئيسية الرسمية، واستقبل وزيرة الدفاع الألمانية، ووزير الداخلية الألماني، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني.

وأجرى مباحثات مع ميركل حول الاستثمار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. واختتم الزيارة عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا عائدا بسلامة الله لأرض الوطن.