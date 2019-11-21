فيديو.. تفاصيل نجاح عملية إعادة توصيل يد شاب بعد بترها في حادث سيارة

أشاد الإعلامي شريف عامر، بنجاح عملية في مستشفى أسيوط الجامعي تُعيد توصيل يد شاب بعد بترها في حادث سيارة، وذلك خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال عضو الفريق الطبي الذي أجرى جراحة اليد المبتورة الدكتور وليد رياض، إن هناك عدة شروط مهمة يجب تنفيذها من أجل إعادة توصيل الأجزاء المبتورة من الجسد أهمها طريقة نقله من مكان بتره إلى المستشفى، والمدة، وطريقة الإصابة، موضحًا أن أهم عنصر في ذلك هو "الوقت".

وأوضح رياض أن طريقة نقل الجزء المبتور تكون عن طريق غسله بمياه لإزالة التراب والشوائب ووضعه في كيس بلاستيك بعدها وضع قطع من الثلج أو الماء البارد حول الكيس، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية.

وعن الوقت، قال "يتراوح من 6 لـ8 ساعات في بعض أجزاء الجسد، وإذا لم يكن يد كاملة وكان إصبع فقط ممكن أن يبقى لمدة 12 ساعة، أما إذا زاد الجزء المبتور عن ذلك فيقل الوقت لإعادته مرة أخرى"، موضحًا أن الجزء المبتور يعود إلى كفاءته بنسبة من 70 لـ80% على حسب كفاءة العملية في مدة من 4 لـ 6 أشهر.