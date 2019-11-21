تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم منافسات مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش"، بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي؛ جرى اختياره ضمن 14 مشروعًا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38.

وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.