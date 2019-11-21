دبلوماسي سابق: السيسي حدد رؤية لمكافحة الإرهاب بالتنمية والاستثمار

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، واحدة من أهم زيارات الرئيس الخارجية إذ حققت عدة أهداف، الأول تمثيل أفريقيا في قمة العشرين بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، والثاني عقد الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الشركات الألمانية الكبرى، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وألمانيا.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ السيسي حدد في قمة مجموعة العشرين رؤية راسخة، وهي ربط الاستثمار بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خاصة أنّ مكافحتهما لا تتم بالوسائل العسكرية والأمنية فقط، لكن من خلال الاستثمار وتوطين الاستثمارات الدولية في أفريقيا، لإتاحة الفرصة لأبناء القارة داخل أوطانهم بدلا من البحث عن فرص العيش ببلدان أخرى.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنّ الرئيس السيسي كان يهدف أيضا من خلال الزيارة، إلى تعميق العلاقات الألمانية المصرية بين لقاءات سياسية واستراتيجية وعسكرية وأمنية.