أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بضم بعض الأسماء لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي.