قررت نيابة الأزبكية حبس الشاب المتسبب في حادث سير أمام دار القضاء العالي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ لشابين وإصابة آخر، وصرحت بدفن المتوفين.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، واستدعت النيابة 4 من شهود العيان على الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغًا بالواقعة، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، وتبين وقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عنه مصرع 2 وإصابة ثالث.

كان قاضي المعارضات قرر حبس السائق المتسبب في حادث تصادم شارع طلعت حرب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لشابين وإصابة 10 آخرين.

كان العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا بحدوث تصادم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صعود سيارة "ملاكي" أعلى الرصيف واصطدامها بعدد من المواطنين، وأنَّ السائق كان يسير بسرعة جنونية ما تسبب في الحادث.