دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى الترحيب بالمهاجرين وحماية النساء والأطفال من الاستغلال والإيذاء والاسترقاق، وذلك في بداية يومه الحافل بالأنشطة والفعاليات في تايلاند.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن البابا فرانسيس دعا إلى العمل ضد أحد أعظم الآفات في المنطقة؛ ألا وهي الاتجار بالبشر والتي تدعم العمل القسري وتجارة الجنس.

وأشاد بابا الفاتيكان، بجهود الحكومة التايلاندية لمكافحة الاتجار بالبشر في خطاب ألقاه في مقر حكومة رئيس الوزراء التايلاندي براوث تشان أوتشا.

كما ناشد دول العالم بتعزيز التزامها نحو حماية النساء والأطفال الذين يتعرضون للانتهاك ويواجهون جميع أشكال الاستغلال والاستعباد والعنف وسوء المعاملة، كما دعا البابا فرنسيس إلى البحث عن سبل "لاقتلاع هذا الشر وتوفير سبل لاستعادة كرامتهم".

وقال البابا فرنسيس: إن "مستقبل شعوبنا مرتبط إلى حد كبير بالطريقة التي سنضمن بها مستقبل كريم لأبنائنا"، فيما أصرت الحكومة التايلاندية على أنها أحرزت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعهدت باستمرار التعاون مع الكيانات الدولية في هذا الأمر.

جدير بالذكر، أن البابا فرنسيس جعل من محاربة الاتجار بالبشر إحدى الركائز الأساسية خلال اعتلائه الكرسي البابوي، ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية.