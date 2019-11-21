يُعرض في الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، بسينما الزمالك، الفيلم الصيني، "غبت طويلاً يا ابني"، وذلك في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والذي انطلق مساء أمس الأربعاء.

وتدور أحداث الفيلم للمخرج وانج شاوشواي، في 185 دقيقة، على مدى 3 عقود، من خلال حكاية زوجان يحاولان تخطي آثار حادث مأساوي تعرضا له في سنوات زواجهما الأولى ومعاناتهما في التأقلم مع توابع الثورة الثقافية في الصين، خاصة قانون الطفل الواحد.

وجمع فيلم "غبت طويلاً يا ابني" بين جائزتي أحسن ممثل وممثلة من مهرجان برلين.