المحشي بايت يا رضا.. 10 سنوات سجن عقوبة قاتل زوجته بـ رصاصة في الشرقية

"محشي بايت" تسبب في نهاية حياة سيدة على يد زوجها بالشرقية، المتهم تعدى على زوجته بالضرب وبعدها أخرج فرد خرطوش وأطلق عليها الرصاص، لتقديمها له وجبة غداء "محشي بايت"، في منزلهما بمركز بلبيس بالشرقية.

تفاصيل الواقعة الواقعة كشف عنها المتهم في أثناء مثوله أمام محكمة جنايات الزقازيق صباح اليوم، وشرح ملابسات الواقعة والمشاجرة التي وقعت بينه وبين زوجته الضحية (17 سنة)، بسببت تقديمها طعام "بايت"، وانتهت بالقتل، وبعد مرور 4 سنوات أسدلت محكمة الجنايات الستار على القضية وقررت حبس المتهم لمدة 10 سنوات.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية السابق، أن بداية أحداث القضية رقم 3444 لسنة 2016 جنايات بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد وصول "رضا.م.ح.ع" (17 سنة - ربة منزل) لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق خرطوش، وبينت تحريات رئيس مباحث بلبيس، أن المتهم هو زوجها "علي. م.م.م" (27 سنة - مبيض محارة - مقيم مركز بلبيس).

وخلصت التحريات، إلى أنَّ المجني عليها متزوجة من "علي.م" وليس لديهما أطفال، وأن يوم الحادث كانت تعد الطعام بالمطبخ، وكان زوجها عاد من عمله ظهر يوم الحادث وطلب منها تحضير وجبة الغداء، فطلبت منه الانتظار حتى تنتهي من إعداده، وحدثت بينها مشادة كلامية، فقدمت له "محشي بايت"، وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بالضرب وأخرج فرد خرطوش وأطلق عليها الرصاص فقتلها.

وضبط المتهم، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق ثم للمحاكمة الجنائية، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.