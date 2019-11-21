استقبل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أتاشاستا نديتي، نائب وزير الاتصالات والنقل، وزارة الأشغال والنقل والاتصالات بجمهورية تنزانيا الاتحادية.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر وتنزانيا، الأمر الذي يأتي متوافقا مع اهتمام مصر بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع جيرانها من الدول الأفريقية الشقيقة، في إطار المبادرة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التحول الرقمي.

يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد جمهورية تنزانيا الاتحادية الى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية التي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

تضمنت المباحثات مناقشة رغبة البلدين في دعم وتعزيز التعاون داخل القارة، وفتح آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث رغبة الجانب التنزاني في الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التصميم والتصنيع الالكتروني، وزيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات الرقمية والاستفادة من المبادرة الرئاسية أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، كما وجه المسئول التنزاني الدعوة للوزير لزيارة تنزانيا.

في عام 2015، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية لعدد (14) متدربا من جمهورية تنزانيا حول موضوع الأمن السيبراني وكيفية إدارة المراكز الوطنية، لاستجابة طوارئ الكومبيوتر لرفع كفاءة الكوادر البشرية في تنزانيا على المستوى القومي ككل.