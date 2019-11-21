طالبت حكومة اليونان تركيا بوقف الابتزاز بملف المهاجرين إن كانت ترغب في الحصول على دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم عن قلق بلاده إزاء تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك بـ"فتح الأبواب إلى أوروبا" أمام المهاجرين ما لم يقدم الاتحاد مزيدا من الدعم لأنقرة .

وحذر كوموتساكوس، من أن التصريحات التركية المتكررة بهذا الشأن تدفع مزيدا من المهاجرين إلى التحرك نحو "أبواب أوروبا" في انتظار فتحها، موضحا أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل اليونان ارتفعت منذ مايو الماضي بـ240%.

وأكد الوزير اليوناني، أن اليونان ترغب في أن "ينظر الاتحاد الأوروبي إيجابا" في طلب تركيا تقديم دعم مالي إضافي علاوة على 6.6 مليار دولار متفق عليها عام 2016، مضيفا أن لجوء تركيا إلى "التهديدات والابتزاز" في هذه المسألة "لا يهيئ الأجواء السياسية الضرورية لأن يقرر الأوروبيون تقديم الأموال".

وتابع كوموتساكوس قائلا: "لا يمكن لأوروبا التصرف وهي معرضة للتهديدات والابتزاز، ومثلما يجب على الأوروبيين إدراك الوضع الذي يواجهه الأتراك، يجب على أنقرة بدورها إدراك أن هذا ليس سبيلا للتعامل مع أوروبا".