بدأ الفنان أحمد كمال والفنان علاء مرسي تصوير مشاهدهم في فيلم "صندوق الدنيا" في عدد من مواقع التصوير الخارجي بمنطقة وسط القاهرة.

وتواجدا في كواليس التصوير مع المؤلف والمخرج عماد البهات لبروفات المشاهد.

وتجمع المشاهد كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد كمال، والفنان علاء مرسي أبطال فيلم "صندوق الدنيا" في عدة مناطق مختلفة بوسط القاهرة.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، عمرو القاضي، علاء مرسي، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات من إنتاج شركة "Kemet Film Production".