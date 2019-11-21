نفت زينب زوجة الفنان هادي الجيار، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشان خبر وفاة زوجها.

وقالت زينب، لـ"الوطن"، "الحمدلله هادي بصحة جيده وفِي تحسن رغم أنه ما زال حتى الآن في الرعاية المركزة إلا أنه في تحسن ملحوظ يوما بعد يوم، وهذا كلام الأطباء".

وأضافت زوجة الجيار، "شائعة مثل هذه في الفترة الحالية سخيفة جدا، ومقلقة لنا وله ولا أعلم من وراء هذا الكلام السخيف، وما الغرض منه؟ وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يعدي هذه المحنة بدل من طلوع شائعات سخيفة عليه".

ونقل هادي الجيار المستشفى، في الآونة الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدى لدخوله الرعاية المركزة، ومكوث فيها فترة طويلة.