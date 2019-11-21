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في ذكرى وفاتها الـ24.. ليلى مراد اكتشفها عبد الوهاب ونجحت مع أنور وجدي

في ذكرى وفاتها الـ24.. ليلى مراد اكتشفها عبد الوهاب ونجحت مع أنور وجدي

السبت.. الأورمان تسلم 147 منزلا للمواطنين بعد تطويرها بالأقصر

السبت.. الأورمان تسلم 147 منزلا للمواطنين بعد تطويرها بالأقصر

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محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين

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