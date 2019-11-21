حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة الفنانة منة شلبي، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز، مساء الأربعاء، خلال حفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتب "حبيب" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما ربنا ينعم عليك بأخت.. أمك ماخلفتهاش.. ولو إن الاتنين زيزي، و بنت أنت ماخلفتهاش، وأم أصغر منك، وصاحبة أرجل من أرجل جدع، وزميلة تشرف وترفع الرأس وتبقي فخور ومتفشخر بيها في أي مكان تبقي الإجابة: منجاية القلب من جوة.. مبروك عليكي التكريم اللي تستاهليه جدًا حدًا جدًا يا قلب القلب من جوة".