أدانت سوريا بشدة الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها القوات التركية بحق الشعب السوري، داعية الرأي العام العالمي للتحرك من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فورا، واستنكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم - الضربات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال التركي أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأسفرت عن مقتل 5 من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى.

وأضاف المصدر، أن النظام التركي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية أستانا وسوتشي ليؤكد أردوغان بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي وأن نواياه وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان هي أساس كل ما يقوم به بغض النظر عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقات المذكورة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.