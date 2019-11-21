توصل فريق البحث الذي أشرف عليه اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى مرتكب واقعة سرقة مبلغ 400 ألف جنيه، من الإيراد الخاص بفندق شهير بمنطقة الدقي بالجيزة بعد مرور 48 ساعة، وتبين أن سائق بالفندق هو العقل المدبر للحادث، وأنه استعان بسايس و3 آخرين ونفذوا الواقعة بـ "الشطة"، التي ألقوها على مدير الخزانة، واستولوا على المبلغ قبل وصوله إلى أحد البنوك لإيداعه في حساب الفندق.

تفاصيل كثيرة أسفرت عنها تحريات المباحث التي شارك فيها فريق من مباحث وسط الجيزة، ضم كل من المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، والرائد عمرو ممتاز، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، والرواد حسام العباسي ومصطفى عبد الستار ومحمد مجدي، معاونو المباحث، وجاءت التفاصيل أن قسم شرطة الدقي تلقى بلاغا من مدير الخزانة بفندق شهير يفيد بتعرضه للسرقة بتقطاع شارع وزارة الزراعة ونوال، وكانت بصحبته سائق الفندق، بأن شابين استغلوا الزحام المروري وترجلا من سيارة تاكسي وألقوا عليهما شطة وسرقوا الأموال مبلغ "230" ألف جنيه و10 آلاف دولار، أثناء سيرهما لإيداعهما في أحد البنوك.

وعقب تلقى البلاغ، شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من ضباط المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وضم كل من العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي، معاون المباحث، تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وبدأت القوات فحص البلاغ، ومناقشة مقدمي البلاغ مرة أخرى، وانتقل فريق إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص كاميرات المراقبة، وأجرت خط سيرة للسيارة منذ خروجها بالأموال من الفندق وصولا إلى واقعة السرقة، وبدأت في البحث عن الكاميرات، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين، وتحديد لوحة السيارة التاكسي، وتبين أنهم من مناطق الوراق وإمبابة وأوسيم، وانطلقت عدة مأموريات، وألقي القبض عليهم، واعترفوا على سائق الفندق والسايس بالمشاركة والتفكير في ارتكاب الجريمة.

أمر اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.