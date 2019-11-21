غير المسلم يدخل الجنة أم النار؟ خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك سؤالًا مفخخا، يعجز البعض عن الإجابة عليه، وهو حينما يوجه له شخص سؤالا حول هل غير المسلم سيدخل الجنة أم النار؟ مؤكدًا أن هذا السؤال يجعل الإنسان يُصاب بحيرة بإيجاد رد لا يكتم به دينه، ولا يستفز به غيره.

وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله عز وجل لم يأمرنا بنشر الفتن في المجتمع، ولكن هذا السؤال يمكن أن يشغل عقل الأطفال الصغار، ويوجهوا تساؤلا حوله لآبائهم، فيكون الرد عليهم أن الجنة والنار بيد الله وحده، بينما هناك آيات وعد الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين بالجنة، ولم يعد غير الموحدين بها.

وأشار، إلى أن الأب عليه أن يجيب ابنه أن هناك نوادي كل نادي له شروط عضوية للالتحاق بها، مشيرًا إلى أن نادي المسلمين له 89 شرط عضوية، ومن يحققهم ويستوفيهم يمكنه الدخول له، وليس لنا علاقة بشروط الالتحاق بأي نادي آخر.