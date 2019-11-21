خالد الجندي للداعيات لخلع الحجاب: "كده كده هتلبسوه عند الوفاة"

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعوات البعض وخاصة من السيدات، لخلع الحجاب، حيث ذكر أن المرأة عليها أن تقبل فرضية الله للحجاب، وأن تتعامل معه بسياسة الباب الموارب، ولا ترفضه بشكل قطعي.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc"، أن كل مرأة يجب أن تتيقن أنها سترتدي الحجاب عند الوفاة، مستطردًا :" بيزعلوا مننا لما بندعو للحجاب ويسمحوا لنفسهم بالدعوة لخلع الحجاب".

وكان الشيخ خالد الجندي، قد صرح في وقت سابق، أنه يجب الابتعاد عن متبعين الشهوات ودعاة خلع الحجاب، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما".

وأضاف الجندي: "لو مش عارف تضبط شهواتك، وأوقاتك أو تمسك لسانك، ما تزعلوش على حد من بتوع الشهوات اللي هما اللهم احفظنا ذكرهم الله في سورة النساء".