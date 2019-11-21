تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، من ضبط مشرف معماري، أثناء دفعه رشوة 10 آلاف جنيه لمسئولي شئون الطلاب بجامعة أسيوط، مقابل تزوير شهادة تخرج من كلية الهندسة.

وكانت معلومات وردت إلى العميد أيمن رمضان، بمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط أكدتها التحريات، تفيد قيام "رمضان. ع. ع"، مشرف معماري بعرض مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه على مسئولي شئون الطلاب بجامعة أسيوط، نظير تزوير مستندات تفيد حصوله على بكالوريوس الهندسة بجامعة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تشكيل فريق بحث ضم ضباط هيئة الرقابة الإدارية برئاسة العميد أيمن رمضان، تم ضبط المتهم متلبسا بدفع رشوة قدرها 10 آلاف جنيه لمسئولي شئون الطلاب بالجامعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.