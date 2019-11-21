قال الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الدولة المصرية نجحت فى خطوة التجهيز والإعداد لإطلاق أول قمر مصرى مخصص للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قارة أفريقيا، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التنفيذ والإعداد للملف، مؤكداً، خلال حواره لـ«الوطن»، أن القمر الصناعى «طيبة 1» عبارة عن قلعة حصينة للأمن المعلوماتى المصرى، لافتاً إلى أنه سيسهم فى تحقيق عدد من الأهداف ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وأشار إلى أن قمر «طيبة 1» سيضع مصر ضمن الدول المتقدمة فى مجال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.. إلى نص الحوار..

د. السيد عزوز: الأول الذى يختص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا.. ويسهم فى دعم الإنترنت

من القمر الصناعى «طيبة 1» ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة؟

- القمر يحقق عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتنمية الدولة المصرية فى مختلف القطاعات، حيث سيصبح نافذة أمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال دفع عجلة التنمية باستكمال البنية التحتية للاتصالات وخدمة المناطق النائية، وكان الهدف الرئيسى من إطلاق القمر تقديم جميع خدمات الاتصالات بين مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية بحسب الاحتياج وما يتوافق مع الدولة المصرية من سياسات عبر زيادة سرعة التحميل والنشر للإنترنت، كما يربط الأماكن النائية بالحضرية، فضلاً عن الاستعانة به فى الكوارث الطبيعية، وسيكون بديلاً مؤمّناً للكابلات البحرية الخاصة بشبكة الإنترنت إلى مصر فى حالة انقطاعها أو حدوث تلفيات بها، فضلاً عن مساعدته فى تطوير العديد من الخدمات فى قطاعى الطاقة والثروات المعدنية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى كونه حافظاً لأمن المعلومات الخاصة بمصر، وبالتالى يحفظ خصوصية المواطنين والمعلومات المتداولة، كما يخدم الشمول المالى والخدمات المقدمة عبر البنوك، ما يحول مصر إلى مجتمع رقمى بميكنة جميع الخدمات، وهذا يساعد الدولة فى ترشيد استهلاك مواردها، وينجز للمواطن احتياجاته بسرعة، وأخيراً دوره فى قطاعى الصحة والتعليم بخدمة منظومتيهما عن بعد بواسطة الإنترنت.

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وكيف يمكن الاستفادة من الثروات المعدنية عبر القمر الصناعى؟

- عبر شركات البترول وشركات التنقيب عن المعادن النفيسة، فبعضها يستخدم الأقمار التجارية لبيع وتصدير منتجاتها للدول الغربية عبر الاتصالات، وبالتالى الشركات الباحثة عن البترول والمعادن فى أماكن معزولة ستجد نفسها متصلة عبر الجميع من خلال شبكة الإنترنت الموجهة بالقمر الصناعى، خاصة فى دول إقريقيا الغنية بالثروات الطبيعية.

ما مدى إسهام المكون المصرى فى تصنيع القمر «طيبة 1»؟

- طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة دخول مصر عصر الأقمار الصناعية، تم البدء فى تنفيذ القمر وقمنا بتصنيعه من خلال تحالف شركة «تالس» وشركة «إيرباص الفرنسية»، وسيتم إطلاقه عن طريق شركة «إيرن إسبيس»، من فرنسا، وعمره الافتراضى 15 سنة، ومن حق مصر إطلاق قمر بعده فى مداره الأصلى، وهناك تنسيق مع الدول الأخرى بشأن القمر، والإدارة المصرية لديها عدد من الملفات بشأن إطلاق أقمار صناعية الفترة المقبلة، أما بالنسبة للتصنيع فكان بنظام التجميع، ولكن جميع الفنيين المصريين اشتركوا فى عمليات بناء القمر بدءاً من التصنيع حتى مراحل التجميع، وسيتم التحكم فى القمر والتخطيط لمهامه الخاصة عن طريق محطات الفضاء الموجودة فى مصر، وجميع المحطات يديرها ويشغلها فنيون مصريون، وجميعهم اشتركوا فى بناء وتجميع القمر، وفى أعسطس الماضى أطلقنا أقماراً مصغرة، «كيوسات»، جميعها مصرية التصنيع.

وكيف يؤثر امتلاك أقمار صناعية على العلاقات المصرية الأفريقية؟

- القمر سيعمل على زيادة توطيد العلاقات بين مصر ودول القارة فى شتى المجالات، خاصة أن مصر تترأس حالياً قيادة الاتحاد الأفريقى ويتزامن ذلك حالياً مع استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وأشير هنا إلى أن مصر أول دولة أفريقية تطلق قمراً صناعياً مخصصاً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد اتجهت مصر فى آخر 5 سنوات لاستخدام كل الوسائل العلمية الحديثة لتطوير وتنمية البحث العلمى، وهنا يجب أن أعرب عن فخرى بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الأفكار وتوجيهه بسرعة تنفيذها، ولعل خير دليل على ذلك مشروعات المنشآت الجديدة من جامعات ومراكز بحثية وتخصصات جديدة تطرح بالجامعات، فضلاً عن مراكز التميز والريادة المتخصصة كوكالة الفضاء ومركز بحوث الإلكترونيات، بخلاف التشريعات التى بدأت تحقق معدلات الإنجاز المطلوبة فى التعليم المصرى.