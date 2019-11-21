غادة والي .. وزيرة الغلابة في مهامة جديدة

لقبت بالمرأة الحديدية، داخل ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لنشاطها وعملها الدؤوب، وإنجازها لمختلف الملفات، التي أُسندت إليها، وقدرتها على القيام بأعباء الوزارة، فضلا عن انحيازها إلى محدودي الدخل والفقراء.

منذ كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عام 2014، الدكتورة غادة والي، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، بأول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

أثبتت نجاحها في إدارة شئون الوزارة، بدءً من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل، وزيادة عدد ساعات العمل لرؤساء القطاعات، منذ الصباح الباكر حتى المساء.

دأبت "والي"، على متابعة أهم الملفات، وعلى رأسها: أطفال الشوارع "أطفال بلا مأوي"، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، إتاحة قروض "مستورة" لمساعدة السيدات، لإنشاء مشروعات صغيرة.

كما انتهت من قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية له، ضمن برنامج "حياة كريمة" لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على قانون تعديلات الضمان، تمهيدًا لدمج مستحقي معاشات تكافل وكرامة، مع الضمان ليكونوا تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة.

عملت أيضًا على محاربة أشكال الفقر، وتقديم دعم المواطن البسيط، والفئات المهمشة، متمثلةً في مشروعات "تكافل وكرامة"، وتركيزها على دور الأيتام، ومحاربة الفساد بها، واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية، لبحث مشكلة أصحاب المعاشات.

كما سعت "والي"، إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر، وذوي الإعاقة.

لم تبخل "والي"، من وقتها ومجهودها في سبيل العمل، حتى وإن كان على حساب حياتها الشخصية، فتبدأ عملها في الصباح الباكر، وتتجول داخل المحافظات المختلفة، ما بين مؤتمرات وجولات ميدانية، وأخرى مفاجئة للمديريات والجمعيات التابعة للوزارة، حتى صدر قرار توليها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة- المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في ڤيينا، اليوم.

حصلت "والي"، على ماجستير في الآداب والإنسانيات من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، 1990، كما حصلت على ليسانس كلية اللغات والآداب من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 1987، وعملت هناك بالتدريس.

شغلت عددًا من المناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة عام 2004، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004.

كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة، ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية.