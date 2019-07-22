افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبحضور أعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بثورة 23 يوليو المجيدة.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان، أول مركز مُتخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى محافظة مطروح، حيث يأتي التوسع في المحافظات تأكيدا علي استراتيجية وزارة التضامن، للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، وفي ظل حرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية.

وتصل طاقته الاستيعابية إلى 108 أسرة، ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية.