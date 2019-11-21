استقبل المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمطار أسيوط الدولي، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والذي يزور المحافظة لافتتاح الملتقى التوظيفي الثاني، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف القطاعات والشركات الخاصة يومي السبت والأحد الموافق 23 و24 نوفمبر الجاري بمرسى حورس بحديقة الفردوس، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على البطالة وتنمية الصعيد.

حضر الاستقبال حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وعبد الناصر بكر، رئيس اتحاد عمال أسيوط، وعلي سيد، وكيل مديرية القوى العاملة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن وزير القوى العاملة سيشارك في افتتاح الملتقى التوظيفي لإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل"، وتسليم عقود العمل للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتسليم شهادات تدريب مهني لبعض الحرف وتسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تفقد أقسام الملتقى التوظيفي بمشاركة المحافظ والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وشباب المحافظة.

كان محافظ أسيوط أعلن عن تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة للعمل "خارج المحافظة"، من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص، ومساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة مشروعك بالوحدات المحلية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والخريجيين بالشركات والمصانع "خارج المحافظة" بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على أن يكون سن المتقدم من 20 عامًا إلى 55 عامًا بمرتبات شهرية تبدأ من 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه، ويوجد بمعظم الشركات إقامة داخلية ومواصلات داخلية ووجبات إضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات مشيدًا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة .