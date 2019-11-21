كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة الدكتورة غادة والي مستمرة في منصبها حتى يناير المقبل، موعد استلام مهام عملها الدولي الجديد، أو التعديل الوزاري أيهما أقرب.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن والي تعمل خلال الفترة المقبلة على إنهاء بعض الملفات العالقة، أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك قبل توليها مهام عملها الجديد كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.