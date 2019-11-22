منذ أن تولت غادة والي، حقبة وزارة التضامن الاجتماعي، حملت على عاتقها، تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لخدمة ورعاية المواطنين، وأصبحت تلك المشروعات، عنصرًا مهمًا في حياة العديد من المواطنين.

ترصد"الوطن"، أبرز إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي خلال تولي غادة والي رئاستها.

91.393 ألف أسرة يدخلون الدعم النقدي

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في الوصول إلى عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج، 1.568.661 أسرة حتى منتصف نوفمبر الجاري، مقابل 1.563.088 أسرة، في منتصف سبتمبر الماضي، وارتفع عدد مستفيدي برنامج "كرامة"، إلى 692.041 مقابل 600.648 أسرة في سبتمبر، بسبب تحويل عدد من الضمان الاجتماعي إلى كرامة.

وبلغ مستفيدي الضمان الاجتماعي 911.443 ألف أسرة، وذلك حتى منتصف نوفمبر الجاري، مقارنة 1.179.346 أسرة سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين حتى الآن، 3.172.145، وذلك لدعم يصل لحوالي 10 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

"حياة كريمة" لأفقر 11 محافظة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة حياة كريمة الرئاسية في 145 قرية، داخل المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى، وهي 11 محافظة منهم 7 محافظات في الوجه القبلي، "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، بجانب أسوان والوادى الجديد، وفى الوجه البحرى "مطروح، البحيرة، الدقهلية، والقليوبية".

ويبلغ عدد قرى "حياة كريمة"، 277 قرية، منها 25 قرية فى أسيوط، وهى الأكثر عددًا من حيث القرى المشاركة فى البرنامج حتى الآن، ويتم العمل فى القرى التي يصل فيها نسبة الفقر أكثر من 70%، ووفقا لاحتياجات وتصنيف القرى فى خريطة الفقر.

برنامج "مودة" فى الجامعات للحد من معدلات الطلاق بين الشباب

بدأت الوزارة منتصف العام الجاري، إطلاق برنامج "مودة"، للحد من الزواج المبكر بين الشباب، وخفض معدلات الطلاق بينهم، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، حيث يستهدف البرنامج مليون شابًا وفتاة، أغلبهم طلبة الجامعات والمعاهد العليا فى 21 جامعة خلال العام الدراسي الجاري، والمكلفين بالخدمة العامة من الشباب، والتي تشرف وزارة التضامن عليهم، ويبلغ عددهم 40 ألف مكلف سنويًا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة، المجندون بوزارتي الدفاع والداخلية، والذى يصل عددهم 80 ألف مجند.

برنامج "2 كفاية"

قاربت وزارة التضامن، على الانتهاء من المرحلة الأولى، لبرنامج الحد من الزيادة السكنية "2 كفاية"، فى 33 عيادة أهلية، باستهداف أكثر من مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" في 10 محافظات، هى "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، وهى أكثر المحافظات التى تحصل على دعم نقدي، والأعلى فى نسب الخصوبة، وهي نفسها أفقر المحافظات، وهناك ارتباط وثيق بين الفقر والزيادة السكانية.

وذلك وفقا لإستراتيجية السكان مصر 2030، ونفذت أكثر من مليون و500 ألف زيارة طرق أبواب، كما تم تحويل 223 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

خروج قانوني "الجمعيات الأهلية" و"ذوي الإعاقة" للنور

خرج قانون الجمعيات الأهلية للنور، أغسطس الماضي، بعد أن نجحت وزارة التضامن، في إجراء العديد من اللقاءات والحوارات، مع أطراف المجتمع المدني و الوزارات، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطاعت الوزارة، في إصدار قانون ذوي الإعاقة نهاية العام الماضي، والذي أصبح من أهم القوانين المعمول بها فى مصر، والذي يوفر رعاية متكاملة لاكثر من 10 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وفقا لما ذكرته نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.

أطفال بلا مأوى.. ومبادرة "احنا معاك"

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي، من التعامل مع آلاف الحالات من المشردين وأطفال بلا مأوى، منذ انطلاق مبادرة "احنا معاك"، والتى تم تنفيذها بناء على تكليفات الرئيس، لإنقاذ المشردين وأطفال بلا مأوى من برودة الشتاء فى الشوارع، وبلغ عدد المشردين وأطفال بلا مأوى، أكثر من 10 آلاف حالة، أما برنامج أطفال بلا مأوى، نجح فى التعامل مع 23 ألف طفل، منذ انطلاقه فى 2017، وحتى الآن.

كشف التعاطي على مستوى الجمهورية

نجحت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، فى الكشف على 102 ألف موظفًا في 21 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وتبين تعاطي 2040 حالة للمواد المخدرة، بنسبه 2%، بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وبلغ عدد من تقدم للعلاج طواعية 15 ألف موظف، من خلال الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم علاجهم مجانا، وفى سرية تامة.

"رفيق مسن" طريق جديد لرعاية المسنين

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي، طريقا جديدًا، لتقديم خدمات جديدة للمسن، وهو مشروع "رفيق المسن"، لخروج المسن من وحدته، أو وجوده فى دور رعاية، ويستهدف المشروع، تقديم خدمات الرعاية لمن يحتاجها في كنف أسرته، بعيدا عن البحث عن دور رعاية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، وإبقاء المسن وتقديم الرعاية له فى مسكنه، الذى قضى فيه مشوار حياته، وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين.

ودربت الوزارة، شباب الخريجين من الجنسين، على خدمة المسنين، فى إطار من منهج تدريبى منظم وموحد وشامل، لإعداد وتأهيل جليس المسن، مع تشجيع الجمعيات على العمل فى المشروع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن.

"صندوق عطاء" لرعاية ودعم أشخاص ذوي الإعاقة

بدأت وزارة التضامن خلال الشهر الجاري، الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري، لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، كأول صندوق استثمار خيري في مصر.

ويستهدف الصندوق، تمويل الهيئات والجهات والجمعيات، التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم برامج التدريب التحويلي لراغبى العمل من ذوي الإعاقة، طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية، لذوى الإعاقة وأسرهم، والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.