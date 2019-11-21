عرضت شاشة "extra news"، تسريبا صوتيا يكشف شراء نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينة بـ 15 مليون دولار، على حساب الشعب التركي، وكان التسريب الصوتي بين مصطفى لطفي طوباش، رجل أعمال، وبين لوردوث أوغلو، مدير بنك البركة ترك.

وقال "طوباش"، خلال التسريب: "جاء أبناء أردوغان أمس، ونزلا لي والتقينا، وقالا إنهما سيحصلان على السفينة المستعملة بـ 15 مليون دولار، ومنحا الأموال لشراء السفينة المستعملة"، فرد عليه أوغلو: "جاء الاثنان أم واحد فقط، وهل سيأخذان هذه السفينة خدعة؟".

ورد طوباش: "جاء الاثنان، لن يأخذانها خدعة، فوالدهما يفهم هذه الأمور، والدهما بارع في هذه الأمور، والدهما يعرف هذه الأمور، وهو ليس من النوع الذي يخدع"، فرد عليه أوغلو: "لا ليس هو، ولكن الآخرين، فربما هؤلاء لم يسألوا والدهما"، وقال طوباش: "سأسأله وأعطيك معلومات الآن، لم يتساوموا على سعرها ولكنهم أعطوا أقل سعر".