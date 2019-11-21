حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، 14 ديسمبر 2019، لنظر الدعوى المقامة من عائلة كردية مصرية ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتتهمه فيها بارتكابه جرائم ضد الإنسانية فى سوريا واستخدامه أسلحة محرمة دولياً فى شمال وشرق سوريا، وتطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية بوضع «أردوغان» على قوائم ترقب الوصول كمجرم حرب وتعميم «نشرة دولية» تطالب بإلقاء القبض عليه.

وأكّد مجدى الكردى، أحد مقدمى الدعوى، لـ«الوطن»، ثقته فى قضاء مصر وقدرته على التصدى لجرائم «أردوغان» بحق السوريين ومحاولات التغيير الديموغرافى والإبادة والتطهير العرقى ضد الأكراد باستخدام أسلحة محرمة دولياً.

وشدد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ضرورة وجود وقفة عربية فى مواجهة أطماع تركيا تجاه المنطقة كلها، مؤكداً أن تهديدات الرئيس التركى تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وفى حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية، شدد «زكى» على عزم الجامعة العربية اتخاذ قرارات صريحة بشأن التدخلات التركية.

وأعلن وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، أن القوات التركية سيطرت على 600 منطقة سكنية على مساحة تُقدر بـ4300 كيلومتر فى سوريا، وقال إن العمليات أسفرت عن «قتل 1200 إرهابى منذ بدئها، إضافة إلى 158 من عناصر حزب العمال الكردستانى» فى إطار عملية «المخلب» شمالى العراق، كما أعلنت «الدفاع التركية» قتل 7 عناصر من الحزب فى ريف عين العرب شمالى سوريا.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، أمس، سيطرتها على قاعدة جوية فى حلب، فى إطار توسيع نشاطها فى الشمال السورى. وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على قاعدة «سيرين» الجوية قرب مدينة منبج بمحافظة حلب، التى كانت مركزاً للقوات الأمريكية قبل انسحابها مؤخراً.