أصيب 8 أشخاص، مساء الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص "قبلي نفق أبو صالح" بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم: محمود سيد حمدان، 19 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحمادة حسن نصر، 46 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 15 سم، وحسن أحمد عبد الحليم، 50 عاما، وأحمد بكري حمدان، 18 عاما، وأحمد عبد الراضي عبد الله، 32 عاما، ومحمد خضر، 13 عاما، ومصطفى عيد درويش، 35 عاما، ومحمد جمعة كامل، 19 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.