هنأ محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، الوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وكتب محيي الدين على حسابه الشخصي على "linked in": "خالص التهنئة للوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة".

وأضاف: "مهام كبيرة تنتظرها، وهي أهل لها بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها في مصر، كما كانت لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي والإفريقي في مجالات عملها، مرحبا بالسيدة المحترمة غادة والي إضافة متميزة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المؤسسات والمنظمات الدولية وسعيا لخدمة الناس في كافة بقاع الأرض وأطيب التمنيات لها بالتوفيق والسداد".

ورحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.