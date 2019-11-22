قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والخبير الحقوقي، إنه تم الإثبات بالدليل أن الاختفاء القسري أكذوبة اخترعتها الجماعة الإرهابية.

وأضاف عقل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التوصيات التي تقدمها الدول بشأن حقوق الإنسان هي توصيات من الممكن أن يتم قبولها أو رفضها.

وكشف عقيل، أن مصر تراجع التوصيات المقدمة وتعلن موافقتها أو اعتراضها أو تحفظها على بعضها، موضحا أن التوصيات التي تقبلها الدولة تتحول إلى تعهدات طواعية وبمثابة التزام أدبي لأن الدولة تحترم حقوق الإنسان وبالتالي تحسن الأوضاع.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت والخبير الحقوقي، إلى أن جماعة الإخوان تروج لحالات الاختفاء القسري في العالم لحالات ليست مختفية قسريا مثل العديد من الحالات التي كانت عناصرها تتدرب على حمل السلاح في سيناء من أجل قتل الشباب المصري والموجودين في تنظيم داعش الإرهابي.