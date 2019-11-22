إيهاب توفيق يحيي حفلا فنيا بـ"موسيقية حلوان" الإثنين

تنظم كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان حفلا موسيقيا غنائيا، يحييه ابن الكلية الفنان الدكتور إيهاب توفيق، وعازف الدرامز الفنان أحمد ربيع، احتفالا بالطلاب الجدد، وتنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعي 2019/2020.

يقام الحفل برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشؤون الطلاب.

تقام فعاليات الحفل الغنائي في تمام الثانية عشر ظهر الإثنين 25 نوفمبر 2019، بمقر كلية التربية الموسيقية بالزمالك.