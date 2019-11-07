الفوج الثالث من شباب الجامعات يزور مصنع الطائرات ضمن مبادرة "كل يوم جديد"

انطلق صباح اليوم الخميس، الفوج الثالث من طلاب جامعة حلوان، لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وحرص الطلاب على زيارة الورش الإنتاجية ومعامل المصنع، لمعرفة مراحل الإنتاج داخل المصنع، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها.

و أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مؤكدين على استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم.