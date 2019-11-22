تطلق مديرية الأوقاف بأسيوط، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مكبرة مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف تجوب مساجد دارة أوقاف البداري جنوب وذلك لأداء الخطبة الموحدة.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوطـ أن القوافل تأتي فى إطار التعاون البناء بين الأزهر الشريف والأوقاف، مضيفا أن هذه القوافل الموحدة مساهمة دعوية قوية لبناء خطاب ديني جديد ، يعبر عن جوهر الدين الإسلامي العظيم، وشريعته السمحة اليسيرة، لافتا إلى أن المديرية ماضية في هذا الطريق المستنير في جميع قرى المحافظة، مؤكدا على وقوفهم خلف الدولة الوطنية الحديثة، التي يبنيها ويحفظها جميع أبنائها، دون تفرقة بين أبناء الوطن.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية نجحت في توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد، حتى يتمكن الدعاة والأئمة من تصحيح المسار، وعلاج جميع القضايا الشائكة، واستجلاء الحقيقة الدينية، حتى يكون أبناؤنا وشبابنا على حقيقة من الأمر، ووعي شديد بمكارم الأخلاق، وسماحة دينهم.