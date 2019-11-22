تحتشد منابر الجمهورية والتي يقدر عددها بـ 120 ألف منبر للحديث حول الشأن العام والمصلحة والعام.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها، أن اختيار موضوع الخطبة في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطر، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

ويشمل موضوع خطبة الجمعة حماية الشأن العام والمصلحة العامة، ويتناول الحديث عن مفهوم الشأن العام الذي يتجاوز اهتمامات الفرد المحدودة إلى اهتمامات جموع الأفراد، ولعظمة أثره وخطورة شأنه فإن أمره ليس مشاعًا لأفراد الناس؛ وإنما يقوم عليه متخصصون، يدركون قيمة ما أسند إليهم من مهام تتعلق بالأمن القومي، وحياة الناس، ومصالحهم، ومقدرات الأوطان، ووضعها الإقليمي والدولي، وشؤونها السياسية والاجتماعية، والأمنية، والعلمية، وغير ذلك.

كما تؤكد الخطبة الموحدة أن الحفاظ على المصلحة العامة، وتقديمها على المصالح الخاصة كالحفاظ على المال العام، والحفاظ على المرافق العامة، كدور العبادة والمدارس، والمستشفيات، والحدائق منهاج الرسل والأنبياء جميعًا، فلم يرسل الله عز وجل نبيًّا ولا رسولًا إلا لإسعاد قومه، وتحقيق الخير لهم دون مقابل مادي، أو منفعة دنيوية.

​وتنشر وزارة الأوقاف الخطبة باللغة العربية مع ترجمتها إلى 18 لغة مكتوبة، و14 لغة مشاهدة ومسموعة، مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، إضافة إلى الخطبة المسموعة، في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية، بحيث يجرى نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بالصوت والصورة من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.