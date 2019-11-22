تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، مساء اليوم، بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" في أمريكا الجنوبية.

بإطلاق القمر "طيبة 1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل على دعم جهود التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

ماذا يعني قمر صناعي؟.. وما أنواع الأقمار الصناعية؟

القمر الصناعي هو عبارة عن جسم مزود بأنظمة تشغيل مختلفة مصنعة لتحقيق أهداف معينة والقيام بوظائف مختلفة مصنعة بمواد مقاومة للتغيرات البيئية الفضائية، وفقا للأستاذ الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة.

ويوجد أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية، منها ما يتم تزويده بعدسات تصوير، وهذا النوع، وفقا لتصريحات النهري لـ"الوطن" يخصص لتصوير المظاهر السطحية لسطح الأرض من معالم مختلفة كالأرض الزراعية أو الصخور أو المياه السطحية على سطح الأرض.

"hyper-spectral" نوع آخر من الأقمار الصناعية، له القدرة على التعرف على الشئ وتفصيلاته مثل التعرف على أنواع الصخور وأنواع المعادن المكونة لتلك الصخور.

إلى جانب ذلك، يوجد نوع يسمى بـ"الأقمار الرادارية"، وهي تعمل في جميع الأجواء ليلا أو نهارا، وحسب قول النهري: تخترق السحب ولها قدرة على اختراق سطح الأرض وتستخدم في التعرف على المياه الجوفية.

هناك أنواع أخرى من الأقمار كأقمار الملاحة، التي تستخدم لإرشاد الطائرات والسفن، وأقمار الاتصالات كالقمر المصري"طيبة 1"، وتستخدم لأغراض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأقمار المناخ والبث الإذاعي والتليفزيوني مثل الـ"نايل سات"، وفقا لنائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة.