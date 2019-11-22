فرقت الشرطة البوليفية بالغاز المسيل لدموع، اليوم، تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة لاباز، بينما يناقش البرلمان وسائل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهز البلاد.

وحمل آلاف الأشخاص نعوش 5 أشخاص قتلوا، مساء الثلاثاء، في صدامات في مدينة إل ألتو المحاذية للاباز وتعد معقل الرئيس السابق إيفو موراليس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ساحة سان فرانسيسكو في وسط لاباز ما اضطر مجموعتان تحملان نعشين لوضعهما على الأرض لفترة قصيرة بعدما حاصرتهما سحب الغاز.

وهتف المتظاهرون "عدالة.. عدالة"، متهمين السلطات بإطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين لموراليس الذي لجأ إلى المكسيك بعدما أجبر على الاستقالة.