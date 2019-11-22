انطلاق الحملة القومية لتحصين 120 ألف رأس ماشية بالوادي الجديد غدا

قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية البيطري بالوادي الجديد، إن المديرية تستعد غدا السبت لانطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي ستستمر لمدة شهر كامل.

وأضاف ناجي، أن الحملة سيشارك فيها 35 فرقة بيطرية موزعين على جميع القرى والمدن وسيجري خلال الحملات استهداف 120 رأس ماشية وأغنام، مشيرا إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفر الدعم الكامل لضمان نجاح هذه الحملة.

وأوضح ناجي، أنه يناشد المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.