يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدا، الملتقى التوظيفي الثاني بمحافظة أسيوط والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة يومي السبت والأحد الموافق23 و24 نوفمبر الجاري بمرسى حورس بحديقة الفردوس، ضمن توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف القطاعات والشركات الخاصة، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030.

كما يشهد الوزير إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتسليم عقود العمل للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، وتسليم شهادات تدريب مهني لبعض الحرف وتسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءًا مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال أسيوط ورؤساء اللجان النقابية، ويفتتح معرضا لتوزيع منتجات مركز التدريب للأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة للجمعيات المسجلة بالتضامن الاجتماعي.

وخلال زيارته لمحافظة أسيوط، اليوم، أدى وزير القوى العاملة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام محافظة أسيوط المساعد نائبًا عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط صلاة الجمعة بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والعمالية والدينية بالمحافظة.