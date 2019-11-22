أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جمرك بورسعيد بقاعة النادي المصري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، وجاءت تفاصيل المزاد وفق بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جمرك بورسعيد

لبيع سيارات ماركات: هيونداي، كيا، وشيفروليه.

بضائع جمرك بورسعيد

وتضم دوائر كهربائية، لمبات وكشافات ليد، أدوات مائدة، حجر جلخ، مستحضرات وأدوات تجميل، ملابس، اكسسوار حريمي ورجالي، أجهزة منزلية، سجائر، أثاث، أقمشة متنوعة، كاوتش، عدسات، أجهزة كمبيوتر، ماكينات تصوير، لعب أطفال، أحذية، قطع غيار سيارات، أجهزة طبية، بطاريات.

تطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه، ومن المقرر دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.