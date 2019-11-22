في 6 خطوات.. كيف تشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا مجانا؟

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في الـ8 مساء اليوم، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وتنظم شركة بريزينتيشن حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما قبل بدأ المباراة النهائية ويحيي الحفل تامر حسني، ومن المتوقع أن يُعرض الحفل والمباراة على قنوات "بي إن سبورتس" وتايم سبورت على البث الأرضي.

ويمكن استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة المباراة والحفل من خلال طريقتين، وفق الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للإعلام، كالتالي:

طريقة استقبال القنوات الأرضية إذا كانت الشاشة تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

ركب الهوائي الأرضي.

توجيه الهوائي في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بالمحافظة.

توصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

حفظ القنوات التي استقبلتها على الشاشة.

طريقة استقبال القنوات الأرضية إذا كانت الشاشة لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

يجرى شراء الجهاز الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، ويجب أن يكون مكتوب عليه DVBT أو DVBT2.

ركب الهوائي الأرضي.

وجه الهوائي الأرضي في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

وصل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال.

وصل جهاز الاستقبال، بالشاشة أو التليفزيون العادي بالكابل الثلاثي صوت وصورة.

الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

حفظ القنوات التي استقبلتها على الجهاز.

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر حسني في الحفل أغنية جديدة خاصة بالمناسبة بعنوان "جيل جديد"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع عبدالرحمن شوقي.