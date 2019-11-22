أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على إنشاء فرع دولي لجامعة بنها على جزء من أرض الجامعة بمدينة العبور، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على الشراكة مع الجامعات المرقومة والمصنفة دوليا وتلبية كافة الاحتياجات التعليمية في ظل الانفتاح على العالم الخارجي والمنافسة الدولية.

وأشار السعيد إلى موافقة المجلس أيضا على رفع مساحة الأرض المخصصة للجامعة الأهلية الجاري إنشاؤها بالعبور من 20 فدان إلى40 فدان، كما وافق مجلس جامعة بنها على اعتماد "الشعاريين" المقدميين من لجنة الهوية البصرية برئاسة الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، وجاء الشعار الأول خاص بفرع الجامعة الدولي بالعبور والثاني خاص بجامعة بنها الأهلية بالعبور.