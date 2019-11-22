شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، وشهد الفقرة الرئيسية بالافتتاح، وهي فقرة موسيقية.

أدى الفقرة عدد من المغنيين الأفارقة، الذين عزفوا موسيقى أغنية "على الربابة بغني"، للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، وقامت إحدى المشاركات بغناء مقطع منها.

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الفاعليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.